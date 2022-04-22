Названы лидеры мусорной отрасли среди регионов России

Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала регионы, лидирующие в проведении реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает «360». В их число вошли Астраханская, Калининградская, Курская области. Сейчас их задача — выбрать участки для создания необходимых мощностей, сказала Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Также в список лидеров, по словам вице-премьера, вошли Московская, Мурманская, Нижегородская области. А кроме того, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Задача регионов — оперативно обеспечить выбор участков для создания мощностей и подготовить проектно-сметную документацию на строительство объектов по сортировке и утилизации. Эту работу нужно запустить как можно быстрее, чтобы уже в 2023 году начать строительство большинства новых объектов, — подчеркнула Абрамченко.

Она также поручила Российскому экологическому оператору и Минприроды вместе с регионами за месяц подготовить предложения по поддержке инвесторов в сфере обращения с отходами. А до 1 июня должны быть готовы дорожные карты по регионам в зоне риска.

До этого сообщалось, что в ближайшее время во всех российских регионах будет запущена новая система мониторинга вывоза и складирования мусора. Но ряд экспертов считают, что новшество станет полезным лишь после внедрения в России по-настоящему эффективной программы сортировки и переработки отходов. А таковой по-прежнему нет.