Названы крупные города, которые Россия может взять после Авдеевки Военэксперт Дандыкин допустил поход ВС России на Славянск после взятия Авдеевки

Фото: МО РФ

Российской армии в рамках СВО предстоит взять под контроль еще много крупных городов после Авдеевки, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, следующими задачами в ходе наступления ВС РФ могут стать в том числе Славянск, Краматорск и Северск, в которых ВСУ выстроили мощную оборону.

Еще много городов, которые нужно брать под контроль: Славянск, Краматорск, Северск, Угледар. Работы много. Купянск, Крынки. Там ВСУ выстроили мощную линию обороны, особенно первые три города — это фактически одна большая застройка, агломерация протяженностью в десятки километров, — заявил Дандыкин.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что в наступательной операции под Авдеевкой российские войска применили весь опыт, накопленный в боевых действиях за время СВО. По его мнению, важным фактором взятия города под контроль стала нейтрализация разведчиков ВСУ, из-за чего противник «оставался без глаз».

Сегодня утром Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВС РФ возобновили штурмовые действия в Крынках на Херсонском направлении. По его данным, позиции ВСУ подвергались обстрелам в Херсоне, Белозерке и Тягинке на левобережье Днепра. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.