Названы города России, где туристы любят встречать астрономическую осень Сочи, Петербург и Анапа стали самыми популярными городами для встречи осени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самыми популярными направлениями среди туристов на осеннее равноденствие стали Сочи, Санкт-Петербург и Анапа, сообщается на сайте «Твил.ру». Отдохнуть в период с 21 по 24 сентября россияне также решили в Геленджике, Москве, Гагре (Абхазия), Кисловодске, Казани, Ялте и Калининграде.

За сутки туристам придется выложить от 2,6 до 3,7 тысячи рублей. Наименьшая средняя цена проживания оказалась в Калининграде, наибольшая — в Гагре.

Дольше всего отдыхают в Сочи, Анапе, Геленджике и Гагре — в среднем гостиницы бронируются на восемь ночей. На семь дней останавливаются в Ялте и Кисловодске. Пять ночей в среднем проводят в Москве и Калининграде. По четыре дня туристы гостят в Санкт-Петербурге и Казани.

Ранее лучшим городом для туристических поездок осенью россияне признали Сочи. Также в тройку лидеров вошли Калининград и Кисловодск.

До этого сообщалось, что большинство россиян, бравших летний отпуск, провели его дома или на даче. При этом 19% граждан отметили, что траты на летний отпуск у них снизились по сравнению с прошлым годом, однако 35% заявили об обратном. О росте стоимости отпуска чаще всего сообщали жители Дальнего Востока (31%), реже всего — представители Центрального федерального округа (21%).