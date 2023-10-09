Названы города РФ, с которыми сохранилось прямое авиасообщение Израиля МИД: перелеты между РФ и Израилем сохранились в Сочи, Махачкале и Минводах

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российские авиакомпании продолжают осуществлять прямые перелеты между Россией и Израилем, учитывая большой спрос со стороны россиян, желающих вернуться на родину, сообщили в пресс-службе МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что авиасообщение с Тель-Авивом сохранилось у Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод.

В связи с большим количеством обращений желающих вылететь из Израиля в Россию сообщаем данные о соответствующих рейсах: в настоящее время прямые перелеты между Россией и Израилем продолжают осуществлять российские авиакомпании Red Wings и «Азимут» по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив. Полеты выполняются с учетом рекомендаций Росавиации, — заявили в МИД РФ.

Министерство также уточнило, что авиакомпании информируют пассажиров об изменениях в расписании через электронную почту и СМС. Кроме того, перевозчики должны обеспечивать возврат и обмен билетов без штрафов на задержанных рейсах.

Перевозчикам даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, в первый день эскалации конфликта между Израилем и Палестиной Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в направлении Тель-Авива. Решение было принято в связи с нестабильной военно-политической обстановкой на Ближнем Востоке.