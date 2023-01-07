Названы города — лидеры по росту цен на жилье в 2022 году Кемерово, Саратов и Челябинск стали лидерами по росту цен на вторичное жилье в 2022 году

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Вид на Кемерово

Нейросеть назвала топ городов по росту цен на жилье в 2022 году, передает РБК со ссылкой на обзор консалтинговой компании SRG. Анализ показал, что сильнее всего вторичное жилье подорожало в Кемерово, Саратове и Челябинске.

Средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья в Кемерово выросла с января по декабрь на 31,13% — до 85 тыс. руб. На втором месте Саратов с ростом на 28,43%, до 71,4 тыс. руб. за 1 кв. м, на третьем — Челябинск с ростом на 22,35%, до 68,6 тыс. руб. за 1 кв. м. В первую пятерку также вошли Киров (+21,25%, до 75,8 тыс. руб.) и Барнаул (+19,79%, до 93,7 тыс. руб.), — говорится в сообщении.

В пятерку лидеров по снижению стоимости жилья за месяц вошли Калининград (-2,04%), Балашиха (-1,31%), Севастополь (-1,13%), Санкт-Петербург (-1,03%) и Омск (-1,01%).

В материалах SRG говорится, что за последние шесть месяцев в большинстве городов система фиксирует постепенное снижение стоимости жилья, однако оно не стремительное. Уточняется, что по итогам 2022 года «вторичка» подорожала практически на всех крупных рынках. Единственным исключением стал Сочи — годовая коррекция составила минус 0,89%.

При этом эксперты полагают, что роста цен ждать не стоит. Спрос стабильно сжимается как на первичном, так и на вторичном рынке, поэтому постепенно стоимость начнет опускаться.

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