Названы города — лидеры «индекса оливье» и «индекса селедки под шубой» Городами-лидерами с самым низким «индексом оливье» стали Набережные Челны и Выкса

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Самые низкие цены на ингредиенты для салата оливье от известных брендов зафиксировали в Выксе, где набор обойдется в 225,4 рубля, при этом в Набережных Челнах стоимость такого же набора из собственных торговых марок (СТМ) «Пятерочки» составит 155,2 рубля, подсчитали аналитики торговой сети. Лидерами «индекса селедки под шубой» в этом году стали Сызрань, Тольятти, Тюмень и Иркутск. Стоимость набора в этих городах составит от 150 до 161 рубля.

«По сравнению с декабрем 2021 года стоимость ингредиентов для оливье из брендовых товаров увеличилась на 2%, а из СТМ — осталась без изменений», — говорится в исследовании торговой сети «Пятерочка».

Стоимость набора из продуктов известных брендов для салата оливье в этом году в среднем составит 254,6 рубля. При этом такой же набор из товаров собственных торговых марок ретейлера обойдется на 37% дешевле, лишь в 160,2 рубля.

В Москве «индекс оливье» из набора известных брендов составил 301,1 рубля, а из СТМ-продуктов обойдется в 165,8 рублей. В Екатеринбурге стоимость оказалась чуть ниже — 278 рублей (из СТМ — 209,7 руб.). Жителям Иркутска салат обойдется в 276,4 рубля (из СТМ — 167 руб.).

Средняя стоимость в России салата «селедка под шубой» — 200 рублей, но если выбирать ингредиенты из брендов торговой сети, то стоимость снизится до 149,4 рубля, что на четверть дешевле. В Санкт-Петербурге цена составляет 202 рубля (из СТМ — 164,7 руб.).