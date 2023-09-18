Названы города, где больше всего выросли предложения по зарплатам «Авито»: в Саратове и Оренбурге предложения по зарплатам выросли в 1,5 раза

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Предложения по зарплатам в Саратове, Оренбурге и Омске за год выросли в 1,5 раза, о чем свидетельствует статистика «Авито Работа». Согласно исследованию, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости, в целом годовой рост по стране составил 39%.

В целом по стране годовой рост составил 39% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тройку лидеров открывают Омск, Саратов и Оренбург, где зарплатные предложения в среднем выросли примерно в 1,5 раза, — сообщили аналитики.

Как уточняется, в этих трех городах средняя предлагаемая зарплата составляет 52–55 тысяч рублей. В десятку также вошли Волгоград, Томск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Новосибирск, где среднее предложение варьируется от 52 до 63 тысяч рублей.

Ранее эксперты ВЦИОМ выяснили, что 58% россиян с детьми рассчитывают на поддержку от работодателя. Чаще всего респонденты высказывались о материальной помощи в виде повышения зарплаты или премий. Также семейные работники хотели бы поддержки с организацией и компенсацией отпуска.

До этого появлялась информация, что в России стало больше граждан, среднемесячный доход которых превышает 100 тысяч рублей. Таковых насчитывается 10,9 млн человек, или 7,4% населения.