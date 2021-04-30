Названы главные опасности для отдыхающих в Крыму

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Эксперты туристической отрасли назвали главные опасности для отдыхающих в Крыму. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Путешественники могут стать жертвами мошенников на стадии бронирования жилья. Злоумышленники публикуют объявления о сдаче в аренду домов или квартир и исчезают после внесения предоплаты. Также они создают клоны известных сайтов по бронированию жилья.

Туристический агент Анна Пенкина рассказала, что жильё у частников стоит бронировать только на сайтах, где гарантируется надёжность собственников. Отдыхающие должны быть внимательными и насторожиться, если им предлагают отдохнуть с большой скидкой.

Автомобильным путешественникам следует опасаться воров, которые вскрывают машины и крадут оттуда ценные вещи. У жительницы Москвы Алёны Зайцевой украли три смартфона и 50 тысяч рублей наличными.

Нужно быть внимательными во время купания в черте города. Вода сильно загрязнена, и есть высокий риск испортить себе отдых, подхватив ротавирус.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом в Крыму. По цифрам заболеваемости регион вернулся к показателям конца октября, а после третьей декады марта заболеваемость пошла на подъём.