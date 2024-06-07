Названы две версии убийства общественника из «Зова народа» в Подмосковье SHOT: общественника из «Зова народа» убили в Московской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общественника из движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Московской области, когда он шел домой из магазина, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, преступник с ножом поджидал жертву в подъезде.

В SHOT уточнили, что Еговцев последние два дня находился на больничном и лежал дома с температурой. Но 6 июня ему стало лучше, и мужчина вышел за продуктами. В пути его подкараулил злоумышленник. По данным канала, общественник дал убийце отпор, но не смог справиться с вооруженным ножом преступником.

Как сообщает SHOT, рассматриваются две версии произошедшего: нападение влюбленного в жену Еговцева мужчины и убийства из-за его профессиональной деятельности.

Канал выяснил, что два месяца назад у супруги общественника Екатерины объявился поклонник из прошлого. Сталкер угрожал Еговцеву, а два месяца даже произошла драка. Мотив профессиональной деятельности объясняется тем, что «Зов народа» написал несколько десятков жалоб на звезд отечественного шоу-бизнеса и других известных россиян. Общественники жаловались на Кафельникова, Элджея, Аллу Пугачеву, Максима Галкина и других селебрити.

Антон Еговцев был зампредом и пресс-секретарем движения «Зов народа». Общественник регулярно посещал с гуманитарной миссией Донбасс.

Утром 6 июня на западе столицы мужчина расстрелял своего знакомого, который увел у него девушку. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и выстрелил в сторону полицейских порядка 15 раз. В итоге злоумышленника задержали, ранив в голову.