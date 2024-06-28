Названы даты массовых проверок водителей в Уфе В Уфе стартовали массовые проверки водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые проверки водителей на предотвращение нарушений ПДД в Уфе начались в пятницу, 28 июня, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Госавтоинспекция города. Отмечается, что инспекторы также будут проводить аналогичные проверки 29 июня.

В ведомстве уточнили, что инициатива направлена на пресечение управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Также полицейские будут проверять соблюдение требований о перевозке детей. Обращаясь к жителям и гостям города, в Госавтоинспекции призвали сообщать в МВЛ о фактах нарушений как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.