Названы дальнейшие шаги ВС РФ после взятия Табаевки Ганчев: взятие Табаевки является шагом к освобождению всей Харьковской области

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Взятие населенного пункта Табаевка — это еще один шаг к освобождению всей Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит ТАСС, российские военнослужащие продолжают движение в сторону Купянска.

Вооруженными силами Российской Федерации освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области. Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона, — приводит агентство слова Ганчева.

О взятии населенного пункта ранее сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что это сделали подразделения российской группировки войск «Запад». Российским силам также удалось отразить три атаки со стороны украинской армии в районе села Синьковка. Потери противника на данном направлении составили до 30 человек убитыми и ранеными.

Ранее появилось видео с продвижением российских бойцов на Запорожском направлении. На кадрах запечатлен штурмовой отряд 5-й общевойсковой армии ВС РФ в момент взятия опорных пунктов противника.

До этого немецкий телеканал Welt сообщил, что Вооруженные силы России имеют существенное превосходство над украинской армией в зоне СВО. Отмечается, что российским солдатам, в частности, удалось добиться впечатляющих результатов на Донецком направлении.