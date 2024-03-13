Названы цели сбитых в Ростовской области дронов ВСУ Губернатор Голубев: БПЛА упали на территорию завода нефтепродуктов

Фото: МО Украины

Три беспилотника, сбитых утром 13 марта в Новошахтинске, упали на территорию завода нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, погибших и раненых в результате инцидента нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются, добавил руководитель региона.

По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, — говорится в сообщении.

Также утром 13 марта четыре беспилотника ВСУ атаковали территорию рязанского нефтезавода. По данным оперативных служб, атака длилась в течение 50 минут — с 06:35 до 07:24. На заводе загорелись две установки для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров. Пострадали двое, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Служба безопасности Украины подтвердила, что стоит за атаками на три нефтеперерабатывающих завода в России. При этом военэксперт Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что в массовых атаках могут участвовать Финляндия и США. Он не исключил, что они обеспечивают наведение дронов через спутниковые системы, а Хельсинки запускает часть БПЛА в сторону Ленинградской области.