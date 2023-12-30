Названо предварительное количество пострадавших при ударе по Белгороду «112»: минимум 30 человек пострадали при ударе по центру Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал «112» сообщил, что в результате удара по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины пострадали по меньшей мере 30 человек. Официального подтверждения этой информации пока что не поступало.

По информации Telegram-канала Mash, ранены 44 человека. Также канал сообщил, что город Шебекино и поселок Уразово Белгородской области до сих пор находятся под огнем ВСУ. По данным РИА Новости, пять человек погибли и 25 ранены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что в результате атаки погибли двое детей. Он призвал жителей проследовать в укрытия. По его словам, в городе запущена сирена ракетной опасности. Соответствующие оповещения также были разосланы региональным управлением МЧС.

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода 30 декабря. По словам Гладкова, ВСУ попали в жилой сектор. В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент удара по городу. На видео можно заметить людей, прильнувших к земле, и осколки выбитых взрывом стекол. Также на кадрах виден огромный столб дыма и слышен грохот. Вокруг раздаются крики людей, находившихся на улице в момент обстрела.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ, пытаясь атаковать центр Белгорода, искали «слепые зоны» противовоздушной обороны. Он не исключил, что снаряды запускали по российскому региону из Харьковской области.