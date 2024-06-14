Названо предварительное число погибших в жуткой аварии в Благовещенске Baza: пятеро человек погибли при наезде на девятерых человек в Благовещенске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным, пятеро человек погибли в ДТП в Благовещенске. Среди них, по данным канала, трое детей. По уточнённым данным, которые приводит Telegram-канал «Подъем», в ДТП погибли три человека, в том числе двое детей. Шестеро выжили, их госпитализировали.

Очевидец на опубликованном видео утверждает, что водитель минивэна — «синий», то есть находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске минивэн на полной скорости сбил девятерых человек на тротуаре. Момент аварии попал на видео. Тогда стало известно, что пятеро погибли, четверо пострадали, сообщает Telegram-канал Mash. Также, по предварительным данным, среди погибших есть несовершеннолетние.

До этого в ДТП в Подмосковье пострадал депутат Госдумы Алексей Езубов. Как сообщает РЕН ТВ, парламентарий, управляя Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Авария произошла в деревне Обушково, с места ДТП госпитализировали двоих пострадавших. По данным канала, у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.