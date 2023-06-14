Названо общее число спасенных от потопа жителей Херсонской области МЧС сообщило о 2237 спасенных от потопа жителях Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Волонтеры и спасатели МЧС проводят эвакуацию людей в городе Голая Пристань после подтопления

С момента разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище сотрудники МЧС спасли 2237 человек от потопа, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Утоняется, что эвакуировано в общей сложности было 7248 человек. Спасатели продолжают работать на месте ЧП.

МЧС России продолжает непрерывную работу в пострадавших районах Херсонской области. Сотрудниками МЧС России спасено 2237 человек, из них 194 ребенка. Эвакуировано 7248 человек, в том числе 421 ребенок и 138 маломобильных граждан. <...> Всего для ликвидации последствий привлечено порядка 950 человек и 343 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что уровень воды в Каховском водохранилище с каждым днем продолжает снижаться, всего вода отступила из 1872 жилых дома.

Ранее председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в зоне затопления в достигло 17. Он отметил, что работам в зоне ЧС после подрыва Каховской ГЭС мешают проблемы со связью. Особенно это касается Алешкинского и Голопристанского округов. В связи с этим местные власти обратились за помощью к федеральным МЧС и Минцифры.