Названо новое число госпитализированных после затопления Херсонской области Херсонский Минздрав сообщил, что 121 житель госпитализирован после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Село Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленное после разрушения Каховской ГЭС

В результате разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище, которое привело к затоплению прибрежных районов Херсонской области, был госпитализирован 121 человек, сообщил в беседе с РИА Новости министр здравоохранения региона Артыш Сат. По его словам, 17 пострадавших были отправлены в лечебные учреждения в Крым.

На сегодняшний день из зоны подтопления бригады скорых госпитализировали в медучреждения региона 121 человека, из них 17 пациентов мы направили на специализированное лечение в Республику Крым, — сказал глава херсонского Минздрава.

Он поблагодарил правительство России и Министерство здравоохранения Крыма за оказанную помощь в спасении жителей Херсонской области.

Как сообщил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, число жертв в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека. Он добавил, что все силы МЧС и коммунальщиков брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций. За 20 июня удалось подключить к энергоснабжению три пятиэтажки Алешек и пять многоквартирных домов в Гопрах (Голая Пристань). Кроме того, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек.