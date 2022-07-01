Названо количество соцконтрактов для малоимущих в Воронежской области С малоимущими в Воронежской области заключили около двух тысяч социальных контрактов с начала года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С малоимущими в Воронежской области заключили 1906 социальных контрактов с начала года, сообщает INFOX.ru. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов объяснил, что такой способ социальной поддержки ввели в регионе в 2014 году, а с 2020-го работа серьёзно усилилась.

С принятием документа были увеличены размеры, а также определены новые формы и порядок таких денежных выплат, — сказал он.

Всего за четыре года на поддержку малоимущих в Воронежской области направят свыше 1,5 млрд рублей.

Социальные контракты подразумевают переобучение и помощь в поиске работы, ведение подсобного хозяйства или денежную помощь для выхода из тяжёлых обстоятельств. Популярнее всего выплата, с помощью которой можно стать индивидуальным предпринимателем. Такой контракт заключают между органами социальной защиты и человеком, чей доход ниже прожиточного минимума.

В апреле президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки граждан, оказавшихся без работы после 1 марта. Кабмин должен был доложить о решениях, касающихся дополнительной поддержки. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.