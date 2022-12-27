Названо количество пострадавших при падении самолета на жилой дом в Ейске Число пострадавших при падении самолета на дом в Ейске увеличилось до 48

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске

Число пострадавших при падении военного самолета Су-34 в жилом массиве в Ейске Краснодарского края составляет 48 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. Ущерб здоровью получили 33 человека, остальные — погибли.

Всего в результате трагедии пострадали 48 человек, погибли 15 человек, в том числе 3 детей, 33 получили ущерб здоровью (7 — детей), — приводит агентство сообщение.

Ранее по официальным данным сообщалось, что при падении самолета погибли 15 человек, пострадали более 20.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. Пилоты успели катапультироваться. Им удалось предотвратить падение боевой машины на супермаркет и детский сад и тем самым избежать гораздо большего числа жертв.

Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатели двух птиц. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета.

По данным Telegram-канала Kub Mash, пятый подъезд жилого дома в Ейске, пострадавшего при катастрофе, расселят, а первые четыре подъезда разберут. По данным канала, на время восстановления девятиэтажки закроется соседний детский сад. Власти региона разрешили жителям забрать вещи из разрушенного дома и пообещали оказать финансовую помощь.