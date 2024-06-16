Названо количество пострадавших от отравления в Екатеринбурге Минздрав Свердловской области сообщил о 10 пострадавших от отравления в Садовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав Свердловской области сообщил, что в результате отравления йодно-борным соединением пострадали 10 человек. По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый Екатеринбурга. В Telegram-канале Минздрава уточняется, что на место выехали медики.

Десять человек пострадали от токсического воздействия йодно-борного соединения в тепличном хозяйстве на улице Сибирка в поселке Садовый. На место выехали пять бригад скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В Минздраве региона отметили, что за помощью к медикам обратились пятеро. Одна пациентка угодила в токсикоцентр одной из больниц. У нее диагностировано ингаляционное отравление легкой степени тяжести. В пресс-службе ведомства отметили, что состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное. От госпитализации они отказались.

Ранее пресс-служба московского СУ СКР сообщила о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья и жизни людей. Причиной послужило массовое отравление жителей столицы. Более 10 человек попали в больницу после употребления салата лобио компании ООО «Локалкитчен» и салата с тунцом, фасолью и яблоком фирмы ООО «Гастропорт».