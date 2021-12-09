Названо количество крымчан, заболевших коронавирусом после прививки

После полной вакцинации жителей Крыма от коронавируса только 3% крымчан заразились инфекцией. При этом у большинства пациентов заболевание протекало в лёгкой форме, заявил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский. При этом с начала пандемии на полуострове было выявлено более 122 тысяч случаев заражения коронавирусом, пишет «МК в Крыму».

Хочу отметить, что из общего числа привитых двумя компонентами вакцин заболели коронавирусной инфекцией в Крыму менее трех процентов, — сообщил врио министра.

Он уточнил , что большинство заболевших после прививки от COVID пациентов прошли лечение в домашних условиях. По имеющимся данным, сейчас прошли вакцинацию от коронавируса 73% жителей полуострова, в то время как для достижения коллективного иммунитета этот показатель должен быть не менее 80%.

Ранее губернаторов Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области раскритиковали за плохую ситуацию с вакцинацией от коронавируса в регионах. Отмечается, что эти три области показывают гораздо более низкие результаты, чем общероссийские показатели.