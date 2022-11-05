Названо имя мужчины, спасшего десятки людей в кафе «Полигон» РЕН ТВ: костромич Андрей Кузьмин спас десятки жизней во время пожара в кафе «Полигон»

Фото: club_poligon44/vk/com

Архивное фото кафе «Полигон»

Житель Костромы Андрей Кузьмин спас десятки людей во время пожара в кафе «Полигон», сообщает РЕН ТВ. По его словам, он выбил запертую пожарную дверь и вывел свою жену и других посетителей из здания.

У меня сработала какая-то чуйка. Мы были там с женой и ее подругой. Мы вышли в этот коридор, я курил и услышал выстрел, был какой-то хлопок, и задымление началось, пошел дым. Началась паника. Там была дверь, пожарный выход. Я начал на автомате каком-то по ней бить, я сказал «успокойтесь все», выбил эту дверь, и мы вышли одни из самых первых, — рассказал Кузьмин.

Костромич добавил, что внутри кафе в момент происшествия было очень много людей.

В социальных сетях выжившие благодарят своего спасителя. Одна из них в беседе с Telegram-каналом SHOT отметила, что не смогла бы выжить в ту ночь, если бы не помощь Кузьмина.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

По последним данным, число погибших в результате пожара увеличилось до 15. По словам губернатора региона Сергея Ситникова, еще пять человек получили травмы. По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело.

В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, возгоранию предшествовала массовая драка между посетителями, в ходе которой один из них выстрелил сигнальной ракетницей. Официальных подтверждений этой версии в настоящий момент нет.