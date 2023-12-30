Названо число жертв удара ВСУ по Белгороду МЧС: девять взрослых и один ребенок погибли при ударе ВСУ по Белгороду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате удара ВСУ по Белгороду, сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что число пострадавших в результате обстрела составляет 45 человек, четверо из них — дети.

В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка, — говорится в сообщении.

Об ударе ВСУ по жилому сектору в Белгороде ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил, что в результате атаки погибли дети, а также есть пострадавшие.

Telegram-канал Baza сообщал, что при ударе погиб взрослый мужчина, ранены три человека. По его данным, один из снарядов попал на каток.

После массированной атаки по жилому массиву местные жители пожаловались на закрытые бомбоубежища. Информация об этом стала распространяться в местных Telegram-каналах. Белгородцы уточнили, что на некоторых дверях висят замки.

Первые минуты после удара по Белгороду попали на видео. Telegram-канал Readovka опубликовал кадры, на которых видно два столба черного дыма над Соборной площадью.

Накануне ВСУ также ударили по Белгороду. Вследствие прямого попадания снаряда по жилому дому погиб один мирный житель. Пострадали женщина, двое мужчин и 10-летний ребенок — он получил осколочное ранение. Всех пострадавших госпитализировали.