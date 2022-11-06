Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Челябинской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли при пожаре в одном из жилых домов поселка Бородиновка Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. На пепелище спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины. Также одного пострадавшего госпитализировали из-за отравления продуктами горения, добавили в ведомстве.

В вечернее время 6 ноября 2022 года в одном из домов поселка Бородиновка Варненского муниципального района произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела двух мужчины и женщины, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи. СК проводит доследственную проверку по факту ЧП.

В ночь на 5 ноября в костромском кафе «Полигон» произошел пожар. По данным МЧС, погибли 13 человек. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. Из заведения эвакуировали 250 человек.

Замначальника главного управления МЧС России по Костромской области по государственной противопожарной службе Алексей Греков сообщил, что при спасении людей из горящего кафе «Полигон» мешали турникеты. По его словам, они были установлены на входе и усложняли ситуацию на первоначальном этапе. Кроме того, Греков отметил, что эвакуационные выходы в кафе были заперты.