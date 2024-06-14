Названо число жертв обрушения подъезда в Шебекино из-за обстрела SHOT: два человека погибли в Шебекино после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что два человека, по предварительным данным, погибли после обрушения подъезда в Шебекино из-за обстрела ВСУ. По словам очевидцев, под завалами слышны крики детей.

По информации SHOT, после атаки украинских военных обрушилось 15 квартир. Как указал канал, количество пострадавших увеличилось до пяти, а сейчас под завалами могут находиться как минимум пять человек. Сейчас продолжается разбор завалов.

Telegram-канал Baza указывает, что на данный момент пострадавшими числятся как минимум семь человек. Также известны личности двух пострадавших. 70-летняя Людмила Т. получила открытую рану головы, а 35-летняя Ольга Ц. — открытые раны ног.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков показал фото обрушения подъезда после обстрела многоквартирного дома в городе Шебекино. На снимок попала часть многоквартирного дома с обрушенным подъездом. На переднем плане видны поваленные деревья, из окон одной из квартир на втором этаже вырываются языки пламени, валит черный дым.

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия.