Названо число задержанных в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы Baza: в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 59 человек

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 59 человек, сообщает Telegram-канал Baza. Все они доставлены в отделы полиции. Большая часть участников акции покинула здание аэропорта и взлетно-посадочную полосу.

По данным канала, территория воздушной гавани находится под охраной примерно 50 сотрудников полиции. Открыть аэропорт для приема самолетов планируется 31 октября.

Накануне вечером сотни жителей Махачкалы собрались в местном аэропорту Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

В результате беспорядков пострадали более 10 человек. По данным Минздрава республики, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое.

СКР возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье 212 УК РФ. Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Глава республики Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.