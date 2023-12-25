Названо число заболевших детей из поезда Тюмень — Адлер Минздрав ЛНР: у 105 детей из поезда Тюмень — Адлер выявили грипп и ОРВИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грипп и ОРВИ были обнаружены у 105 из 124 детей, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. В областной инфекционной больнице Саратова находятся 97 детей, остальные вернулись домой с родителями.

Согласно информации от минздрава Саратовской области, на данный момент 27 детей из Краснодонского района переданы их законным представителям. Среди них 15 детей с гриппом А, девять с ОРЗ, и трое здоровых... Из 97 детей, находящихся в Саратовской области, 81 заболевший, среди них 46 детей с диагнозом грипп А, и 35 с ОРВИ. У всех заболевших состояние удовлетворительное, — написала Пащенко.

Она отметила, что все выписанные из больницы получают рекомендации по дальнейшему наблюдению. По прибытии домой они переходят под наблюдение педиатров Краснодонского района.

Двадцать один ребенок уже находится дома. Все прошли осмотр педиатра. Согласно информации главного врача Краснодонского района, все находятся в удовлетворительном состоянии, — уточнила министр.

Ранее сообщалось, что в поезде «Тюмень — Адлер» умерла 12-летняя девочка, находившаяся в составе группы из 125 детей. Когда состав проезжал Пензенскую область, состояние ребенка резко ухудшилось, после чего она потеряла сознание и умерла. В поезде детей сопровождали двое врачей и медсестра, попытки которых реанимировать девочку не увенчались успехом.