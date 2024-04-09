Названо число выдворенных из России мигрантов после рейда в Мариуполе ФСБ: восемь нелегальных мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

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Восемь мигрантов выдворили из России по итогам проверок в Мариуполе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 20 человек, передает РИА Новости.

К административной ответственности <...> привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России, — заявили в ведомстве.

В спецслужбе отметили, что фильтрационно-проверочные мероприятия в ДНР продолжаются.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в области миграции.

В ходе коллегии МВД российский лидер подчеркнул, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, обеспечение общественного порядка и нейтрализация организованной преступности — главные задачи министерства. Он призвал уделить особое внимание этим приоритетам.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в свою очередь сообщил, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании и работа уже идет по нескольким направлениям.