Названо число вакансий на новых территориях России SuperJob: на новых территориях России открыто более двух тысяч вакансий

Фото: dan-news.info

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях открыто более двух тысяч вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные портала SuperJob. Больше всего объявлений в октябре разместили «Центр занятости населения Новых территорий» и «Республиканский центр занятости ЛНР».

Выяснилось, что самыми востребованными являются медики, продавцы, педагоги, а также инженерно-технические работники. В зависимости от специальности и опыта, соискателям при полной занятости предлагают до 160 тысяч рублей в месяц.

Учителям, психологам, грузчикам, уборщикам и почтальонам предлагают до 10 тысяч рублей. При этом, самые высокие зарплаты у врачей (от 160 тысяч рублей) главных механиков (от 150 тысяч), комплектовщиков (от 120 тысяч), электрогазосварщиков (от 111 тысяч), а также менеджеров по продажам (от 50 тысяч).

Сообщается также, что работники заводов, водители трамваев и медперсонал могут быть обеспечены жильем. Оформление сотрудников официальное.

Ранее президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что на стройки необходимо привлекать женщин в связи с тем, что мужчины в рамках мобилизации активно принимают участие в специальной военной операции на Украине.