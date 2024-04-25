Названо число уничтоженных и раненых на Украине французских наемников Разведчик Чинкуини: 75 наемников из Франции погибли или были ранены на Украине

Фото: МО Украины

Около 75 французских наемников были уничтожены, ранены или вернулись на родину с начала спецоперации на Украине, заявил РИА Новости экс-сотрудник контртеррористической разведки Франции Николя Чинкуини. По его словам, это число бойцов, которые идентифицированы точно или под псевдонимами.

Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать, — отметил разведчик.

В перечень французов попали двое мужчин, которых Париж назвал «волонтерами», обратил внимание собеседник издания. Однако Чинкуини уверен, что это были государственные агенты.

Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля, — констатировал экс-сотрудник контрразведки.

Ранее МИД Бразилии объявил, что считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, отправившихся воевать на стороне Украины. Как сообщили в ведомстве, с их родственниками уже связались, чтобы оказать консульскую помощь. Вместе с тем, решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их семьями. Власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы согласно действующему законодательству, уточнил представитель ведомства.