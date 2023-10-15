Названо число участвующих в СВО добровольцев из Южной Осетии ТАСС: в спецоперации участвуют более 1,1 тысячи добровольцев из Южной Осетии

Фото: МО РФ

Более 1,1 тысячи добровольцев из Южной Осетии принимают участие в спецоперации на Украине в составе ВС РФ и добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный», заявил заместитель командира корпуса по военно-политической работе, экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. По его словам, которые приводит ТАСС, жители этого региона участвуют в СВО не только в рамках благодарности за помощь в 2008 году, они также считают Россию своей родиной и что в их обязанности входит защита государства.

Из Южной Осетии, по моей информации, около 1100–1200 человек принимают участие в СВО. Как в Вооруженных силах РФ, так и в ДШК, — заявил Бибилов.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что с начала 2023 года более 357 тысяч человек подписали контракты с российскими Вооруженным силами. Он подчеркнул, что речь шла как о служащих, находившихся в запасе, так и о добровольцах.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский ранее заверил, что добровольцев и контрактников сейчас достаточно для выполнения задач в рамках СВО. По его словам, командование Вооруженных сил России не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия.