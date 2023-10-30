Названо число участников беспорядков в аэропорту Махачкалы МВД Дагестана: в беспорядках в Махачкале участвовали около 1,2 тысячи человек

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

В беспорядках в аэропорту Махачкалы приняли участие порядка 1,2 тысячи человек, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД Дагестана. В результате были задержаны 60 человек, пострадали еще примерно 20 жителей.

Первая жалоба на призывы в аэропорту Махачкалы к выдворению граждан Израиля поступила в дежурную часть МВД примерно в 13:00. Спустя несколько часов к авиагавани выехали 30 сотрудников уголовного розыска и патрульно-постовой службы.

К 18:30 на привокзальной площади аэропорта было более 500 агрессивно настроенных граждан, позднее их количество увеличилось до 1,2 тысячи, — рассказал собеседник издания.

Уже в 19 часов, как пояснил источник, руководство республиканского МВД ввело план «Вулкан» — это сбор личного состава для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах. На такие действия власти пошли из-за толпы с палестинскими флагами в терминале В, куда прибывают международные рейсы, добавил собеседник издания.

Отмечается, что в ходе столкновений с полицией пострадали находившиеся в оцеплении пять сотрудников полиции. Небольшие побои получили прапорщик и сержант полиции, оба на амбулаторном лечении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание из-за событий в Махачкале. Будет выступление главы государства, а сама встреча пройдет в закрытом режиме. В Кремле выразили уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы извне.

Как рассказал директор аэропорта в Махачкале Саид Рамазанов, ущерб от беспорядков предварительно оцениваются в несколько миллионов рублей. По его словам, пострадало оборудование и объекты инфраструктуры. Глава СК Александр Бастрыкин поручил найти организаторов событий в Дагестане.