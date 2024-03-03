Убитые в ходе КТО бандиты были причастны к нападению на пост ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убитые в ходе контртеррористической операции бандиты были причастны к нападению на пост ДПС, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК). Они убили троих сотрудников патрульной службы. Всего в результате КТО были ликвидированы шесть бандитов.

Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены. Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года, — говорится в сообщении НАК.

Ранее сообщалось, что случайный прохожий погиб во время перестрелки сотрудников специальных подразделений с боевиками. Личность мужчины пока не установлена. Ранения получили трое силовиков. 41-летний сотрудник МВД, доставлен в больницу с ранением уха, еще у двоих осколочные ранения.

2 марта оперативный штаб Ингушетии сообщил, что с 19:30 мск в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в части города Карабулак введен режим КТО. Район операции ограничен на четырех улицах.