Названо число тяжело пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми Минздрав: ребенок и еще шесть человек тяжело пострадали при ЧП с поездом в Коми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов в Республике Коми семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. По его словам, всего пострадали до 40 человек.

По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, на месте оценено как тяжелое. Выполняется эвакуация пострадавших поездом в сопровождении медиков, — подчеркнул представитель ведомства.

На месте инцидента работают шесть бригад скорой помощи и медицины катастроф, добавил Кузнецов. В город Инта, куда доставили пострадавших, направлены вертолеты с медицинскими бригадами, констатировал он.

Происшествие было зафиксировано на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Следственный комитет предварительно установил, что погибших нет. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ). На место ЧП выехали руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты.