Названо число самолетов, не долетевших до Сочи из-за непогоды Из-за непогоды 19 летевших в Сочи самолетов сели на запасных аэродромах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с неблагоприятными метеоусловиями 19 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы, сообщила пресс-служба аэропорта курортного города. Отмечается, что в городе боковой ветер и обильные осадки. Также там отметили, что будут задержаны вылеты по другим рейсам, которые запланированы для приземлившихся на запасных аэродромах лайнеров.

В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов, — сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем зимние пляжи Сочи закрыты из-за шторма, в санаториях, гостиницах, на социальных объектах организовано дежурство для предотвращения подтоплений. Об этом в Telegram сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Для утилизации последствий непогоды в комплексе ЖКХ готовы задействовать свыше 630 человек и 200 единиц техники.

Зимние пляжи на время шторма закрыты. В горном кластере снег, доступ транспорта без зимней резины ограничен, горнолыжные трассы работают по фактической погоде, — написал Копайгородский.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков предупредил, что в большинстве регионов России с 25 по 31 декабря ожидается аномалия: температурный фон будет выше климатической нормы. По его словам, в Сибири столбики термометров на следующей неделе будут показывать значения на восемь градусов выше многолетних значений, а на Урале и в Поволжье — на четыре.