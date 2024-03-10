Названо число самолетов, которые не смогли сесть в Пулково из-за дрона Росавиация: три рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три рейса были направлены на запасные аэродромы из-за временных ограничений в петербургском аэропорту Пулково, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации. По данным ведомства, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта сняты. За время их действия (с 17:00 мск) на запасные аэродромы ушли три рейса, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация подтвердила, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вводили план «Ковер». Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Аэропорт заработал в штатном режиме после того, как губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате украинского беспилотника. По его словам, дрон уничтожили средства противовоздушной обороны. Он уточнил, что аппарат обнаружили вблизи поселка Форносово в Тосненском районе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Информацию о сбитом в Ленобласти беспилотнике подтвердили в Министерстве обороны РФ. По информации военного ведомства, средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку на российский регион около 18:00 мск.