Названо число раненных в ДНР из-за обстрелов ВСУ Пушилин: в ДНР 11 человек получили ранения из-за обстрелов ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Украинские войска обстреляли жилой массив в Буденновском районе Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. В результате, по предварительным данным, пострадали семь мирных жителей, в том числе мальчики 2010 и 2011 годов рождения, уточнил он. По его словам, всего в республике из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены 11 человек.

У детей зафиксированы ранения средней степени тяжести, отметил глава региона. Также пострадали женщины 1960, 1964 и 2000 годов рождения, мужчины 1959 и 1977 годов рождения, заявил он.

В Петровском районе Донецка в результате обстрелов со стороны противника ранены женщины 1941 и 1952 г. р., в Куйбышевском — мужчина 1961 г. р. В Никитовском районе Горловки — женщина 1960 г. р., — проинформировал Пушилин, добавив, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Глава ДНР также рассказал, что повреждения получили девять жилых домов на территории Куйбышевского, Петровского, Буденновского районов Донецка и Никитовского района Горловки. Кроме того, под ударом оказалась больница в Куйбышевском районе столицы республики.

Зафиксировано 29 обстрелов. Противник выпустил 77 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины — NEWS.ru) Донецк, Макеевка, Горловка, — заключил Пушилин.

Ранее сообщалось, что четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР. Это произошло, когда пожарные тушили огонь, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В этот момент с беспилотника был сброшен снаряд. По данным МЧС, личный состав успел спуститься в укрытие. Когда угроза миновала, они отказались от госпитализации и вернулись в подразделение.