Названо число «просроченных» мусорных полигонов в России РЭО: 79 мусорных полигонов в 26 регионах «просрочены» и нуждаются в «замене»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский экологический оператор заключил 79 соглашений с 26 регионами о возможности использования устаревших мусорных полигонов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Российского экологического оператора. Срок эксплуатации таких мест изначально истекал в 2022 году, но был продлен до 2026 года.

Минприроды России выдано 79 заключений о возможности использования временных объектов в 26 субъектах Российской Федерации, — заявил гендиректор компании Денис Буцаев.

Глава Российского экологического оператора пояснил, что по завершении строительства замещающей инфраструктуры временные объекты будут выведены из эксплуатации. На данный момент временные объекты используются для размещения отходов в ожидании завершения строительства более эффективных объектов размещения ТКО.

Наибольшее количество заключений по временным объектам было выдано в Омской области (17), Ямало-Ненецком автономном округе (10) и Тверской области (6). В четырех регионах временные объекты уже не эксплуатируются, и отходы направляются на действующие объекты размещения твердых коммунальных отходов в Челябинской, Ульяновской, Саратовской и Курганской областях.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий обязательные сроки продажи правительством доли Shell в проекте «Сахалин-2». Согласно решению главы государства, отменяется требование о передаче активов в течение четырех месяцев. До этого Shell решила списать свою долю в 27,5% в проекте размером $1,6 млрд. Эти активы перешли в собственность «Газпрома».