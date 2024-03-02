Названо число поврежденных квартир после ЧП в Петербурге SHOT: в Петербурге повреждены 15 квартир из-за взрыва на Пискаревском проспекте

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге

Telegram-канал SHOT сообщает о поврежденных 15 квартирах пятиэтажного дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге в результате падения, предположительно, беспилотника. Канал уточняет, что в результате ЧП никто из жителей не пострадал. В настоящий момент эвакуировано 100 человек.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил об инциденте, зафиксированном утром 2 марта в Красногвардейском районе Петербурга. Согласно опубликованным в Сети видеокадрам, серьезные повреждения получили несколько квартир, жильцов дома эвакуировали. На кадрах видны разбитые балконы, в квартирах повыбивало окна, а в радиусе десятков метров от дома разбросаны осколки.

В январе Министерство обороны России впервые сообщило о перехвате украинского беспилотника над территорией Ленинградской области. По данным военных, атака беспилотников самолетного типа была предпринята 18 января около 01:30 мск.

Отмечалось, что БПЛА был перехвачен 18 января над Финским заливом, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В радиусе 70 километров от аэропорта Пулково был введен план «Ковер». Ограничение на взлет и посадку действовало с 00:57 до 01:20.