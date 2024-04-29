Названо число потушенных лесных пожаров в Иркутской области Власти: в Иркутской области потушили 11 лесных пожаров за последние сутки

Фото: МЧС России

Спасатели ликвидировали 11 лесных пожаров на территории Иркутской области, из которых три — в Братском районе, по два — в Иркутском и Тайшетском районах, по одному — в Аларском, Черемховском, Усть-Удинском и Качугском районах, сообщили в пресс-службе правительства региона. По информации местных властей, еще одно возгорание по-прежнему бушует.

28 апреля в государственном лесном фонде Иркутской области зарегистрировано 12 вновь обнаруженных пожаров. 11 из них ликвидировано: три — в Братском районе, по два — в Иркутском, Тайшетском районах, по одному — в Аларском, Черемховском, Усть-Удинском, Качугском районах, — говорится в публикации.

В правительстве уточнили, что общая площадь потушенных возгораний составляет 56,8 гектара. Последний действующий пожар был локализован. Его площадь насчитывает 0,9 гектара.

Ранее Авиалесоохрана сообщила, что за последние сутки в России потушили 40 природных пожаров в 17 регионах страны. Их площадь составила порядка 5216 гектаров земли. Тушением пожаров занимались 978 человек, было привлечено 215 единиц техники.

Также ранее пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии сообщила, что в регионе зарегистрировали первый лесной пожар. Возгорание было ликвидировано на площади 0,5 гектара.