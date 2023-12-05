Названо число построенных и восстановленных соцобъектов в новых регионах РФ Минстрой РФ: порядка девяти тысяч соцобъектов восстановили в новых регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка девяти тысяч социальных объектов, жилых домов и объектов инфраструктуры восстановлено в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью Запорожскому агентству новостей. Он также добавил, что с нуля в новых регионах возведено более 180 объектов.

Как только позволила оперативная обстановка, строители вышли на площадки в новых регионах. <...> С начала проведения работ удалось восстановить и построить около девяти тысяч объектов, 183 из которых построены с нуля. Все они ключевые для людей. Это и жилье, и медицинские объекты, и объекты культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства, — сказал он.

В частности, отметил глава Минстроя, в ЛНР завершается ремонт Дома культуры и построен медцентр на 200 коек, а в ДНР отремонтирована Волновахская центральная районная больница и строится новый перинатальный центр в Донецке. Тем временем в Запорожской области приступили к ремонту Дворца спорта в Токмаке, а в Херсонской области возводят правительственный квартал в Геническе.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Полина Щукина сообщила, что себестоимость строительства в России за 1,5 года увеличилась на 40%. Это связано в первую очередь с ростом стоимости материалов на фоне подорожания сырья и логистики, пояснила она. Больше всего, по словам эксперта, подорожали материалы для фасадных, кровельных и светопрозрачных конструкций.