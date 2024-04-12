Названо число пострадавших в результате наезда умного трамвая на толпу Комздрав сообщил о трех пострадавших петербуржцах после ДТП с умным трамваем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате аварии с трамваем на улице Наличной в Санкт-Петербурге пострадали три человека, сообщил региональный комитет здравоохранения. По информации ведомства, 45-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин доставлены в Елизаветинскую больницу.

В ДТП на Наличной улице у пересечения с улицей Одоевского в результате наезда трамвая пострадали три человека. 45-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Мариинскую больницу, мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести доставлены в Елизаветинскую больницу, — говорится в сообщении.

О ДТП с трамваем стало известно 12 февраля. По данным СМИ, транспорт сбил толпу пешеходов недалеко от станции метро «Приморская». По предварительной версии, у трамвая могли отказать тормоза.

Позднее стало известно, что участником ДТП оказался умный трамвай «Довлатов», оснащенный искусственным интеллектом. Подвижной состав прибыл в город в ноябре 2023 года. Трамвай «Довлатов» был собран на Уралтрансмаше. Он оснащен передовыми системами, включая комплекс активной безопасности. Водитель трамвая также утверждает, что у состава отказали тормоза.