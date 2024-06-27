Названо число пострадавших в ДТП с грузовиком в российском регионе Девять человек пострадали в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Девять человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса и грузовика в Топкинском округе Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на единую окружную дежурно-диспетчерскую службу. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.

Пострадали девять человек, включая двоих детей. Четыре человека доставлены на скорой помощи в Кемерово. Состояние других уточняется, — заявил собеседник агентства.

По информации главного регионального управления МВД, авария произошла на 235-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» около 08:40 (04:40 мск) 27 июня. Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса выбрал небезопасную дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика.

Ранее три человека, в том числе ребенок, погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей в Пензенской области. Установлено, что на трассе «Урал» столкнулись Daf, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros, Renault и Chevrolet Lacetti.

До этого мужчина на арендованной машине смял легковушки на Ушаковской набережной в Санкт-Петербурге, а после сбежал с места ДТП, оставив своего пострадавшего пассажира. Всего повреждения получили пять автомобилей, один из которых — такси.