Названо число пострадавших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми SHOT: 12 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что 12 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. По данным канала, у четверых зафиксированы легкие ушибы, а характер травм еще восьми человек уточняется, погибших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП. В ведомстве подтвердили отсутствие жертв. Как пишет SHOT, виновным грозит два года колонии. Также отмечается, что предварительная причина происшествия — размыв железнодорожной насыпи.

Ранее сообщалось, что девять вагонов опрокинулись и лежат на земле недалеко от станции Инта. В РЖД подтвердили информацию о происшествии. К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Также в Сети появились кадры сошедшего с рельс поезда.

До этого в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО сообщили, что в Красноярском крае на станции Рябинино электропоезд сбил 84-летнюю пенсионерку, которая пыталась перебежать пути. Машинист подал сигнал и экстренно затормозил, однако избежать ЧП не удалось. Пострадавшая скончалась до приезда скорой.