Названо число пострадавших при пожаре в жилом доме под Новгородом МЧС: два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Боровичах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двухэтажный дом загорелся в городе Боровичи Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным спасателей, пострадали два человека.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая на улице Советской. Огонь охватил второй этаж семиэтажного жилого дома. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона. В результате частично обрушилась кровля здания.

Пострадавших передали в скорую, еще девять жильцов эвакуировались из здания. Пожар ликвидировали в течение часа, в мероприятиях участвовали 16 человек и пять единиц техники.

Кроме того, в жилом доме на Красной набережной в Астрахани произошло крупное возгорание. На место прибыли 14 единиц техники и 39 человек личного состава, специалисты среагировали по повышенному рангу пожара. Общая площадь горения составила не менее 600 квадратных метров.

Ранее в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. По имеющимся данным, на место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Площадь возгорания составляла шесть тысяч квадратных метров. Пожар не представлял угрозы жилым домам, находящимся поблизости.