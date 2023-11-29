Названо число пострадавших при пожаре на складе картона в Ярославле МЧС: три человека пострадали при пожаре на складе картона в Ярославле

Фото: МЧС России

Три человека пострадали при пожаре на складе с картоном в Ярославле, сообщили в региональном управлении МЧС агентству РИА Новости. Уточняется, что это лишь предварительные данные. На месте работают 68 спасателей и 23 единицы техники.

Возгорание, по данным регионального спасательного ведомства, началось утром 29 января. Здание, принадлежащее ООО «Экогенерация», находится на проспекте Октября. Огнем охвачен склад на площади 1500 квадратных метров. Тушение осложняется конструктивными особенностями строения и угрозой обрушения поврежденных конструкций.

Как рассказали очевидцы, на месте были слышны хлопки. Отмечается, что на происшествии работают восемь автоцистерн. К месту возгорания подъехала машина реанимации.

Также в среду, 29 ноября, объявили эвакуацию в торговом центре «Европолис» на севере Москвы. На опубликованных кадрах слышно, как посетителей по громкой связи просят «немедленно покинуть здание». Здание расположено на проспекте Мира неподалеку от станции метро Ростокино. Причины эвакуации неизвестны.

До этого в Новой Москве погибли два человека из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы сообщали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы.