Названо число пострадавших при падении автобуса в кювет под Уссурийском В Приморье при падении туристического автобуса в кювет пострадали 40 человек

Общее число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье составило 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Прокуратура региона уточняет, что авария произошла по вине водителя, не справившегося с управлением.

Установлено, что днем 16 октября 2023 года на 74 км автодороги «Раздольное-Хасан» водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, — сообщили в прокуратуре.

13 человек госпитализированы с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии, рассказали в экстренных службах. Число смертельных жертв остается прежним — два человека погибли. По данным Telegram-канала Mash, всего в автомобиле находилось 52 человека. Шесть человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно. За рулем находился гражданин Китая.

2 октября в Подмосковье в кювет съехал автобус с 30 школьниками. Выяснилось, что ДТП случилось из-за ухудшения состояния здоровья водителя. Деревья смягчили падение школьного автобуса, поэтому дети и водитель не пострадали. В противном случае автобус мог упасть на близлежащие частные дома, что привело бы к более серьезным последствиям.