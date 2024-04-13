Названо число пострадавших при обстреле Луганска Пасечник: девять человек пострадали из-за обстрела Луганска со стороны ВСУ

Фото: Александр Русский/ТАСС

Ранения получили девять человек, после того как Вооруженные силы Украины утром 13 апреля ракетами обстреляли Луганск, семеро пострадавших являются сотрудниками машиностроительного завода, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Сотрудники администрации города оценивают ущерб, причиненный горожанам в результате украинской атаки.

Пострадали девять человек. Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов, — написал он.

Ранее Пасечник выразил мнение, что целью удара ВСУ по Луганску стал машиностроительный завод, где планировалось наладить производство. Он назвал это подлой атакой, поскольку противник целенаправленно обстрелял гражданские объекты. Также были опубликованы кадры последствий украинского удара по городу. Один автомобиль получил сильные повреждения, в ролике виден дым над городом.

Источник в силовых структурах рассказал, что ВСУ могли ударить по Луганску западными ракетами Storm Shadow. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что если это действительно так, то ракеты могли запустить с самолетов Су-27 или Су-24. Он предположил, что, учитывая дальность полета в 300 километров, воздушные суда могли взлететь с аэродрома в Хмельницкой области.