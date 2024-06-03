Названо число пострадавших при обстреле Донецка Кулемзин: мирная жительница ранена в Донецке из-за обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Мирная жительница получила ранение при ударе украинских сил по Петровскому району Донецка, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Алексей Кулемзин. Обстрел был совершен утром 3 июня.

Сегодня утром в Петровском районе возле частного дома по улице Луговского осколком вражеского снаряда была ранена женщина 1967 года рождения, — написал Кулемзин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на понедельник, 3 июня, в результате обстрела ВСУ населенных пунктов в Шебекинском городском округе ранены три мирных жителя. Удар пришелся по Вознесеновке и Мурому. Одна женщина получила слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Остальные пострадавшие — ушибы и небольшие осколочные ранения.

Позже в регионе вновь звучала ракетная опасность. Утром в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение ночи российские силы ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать территорию России. По информации ведомства, ВСУ применили беспилотник самолетного типа.

На Харьковском направлении тем временем расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» ВС РФ поразил скопление резервов ВСУ. По данным МО РФ, противник потерял свыше 30 военных убитыми и ранеными, лишился грузовика и двух автомобилей.