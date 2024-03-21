Названо число пострадавших при обстреле Белгорода Baza: как минимум пять человек получили осколочные ранения при атаке на Белгород

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza сообщил, что не менее пяти человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода. По данным канала, у пострадавших осколочные ранения.

Также известно, что при атаке на город повреждения получили два многоэтажных дома. По имеющимся данным, разрушения зафиксированы и на белгородской арене. Также от осколков повреждения получил автобус в центре города.

Утром в четверг, 21 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в регионе. Он призвал местных жителей не покидать домов и не подходить к окнам. Оказавшихся на улице граждан попросили спуститься в укрытия.

В то же время Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над регионом десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Ракеты ликвидировали около 08:00 мск.

Накануне Гладков отмечал, что Вооруженные силы Украины на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.