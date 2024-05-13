Названо число пострадавших после атаки дрона на пожарных в ДНР Четыре сотрудника МЧС пострадали из-за удара беспилотника ВСУ в Горловке

Фото: t.me/mchs_official*

Четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за атаки дрона в Горловке в ДНР, сообщила в Telegram пресс-служба ведомства. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

Они (пожарные. — NEWS.ru) спешили на утренний пожар в Горловке. В пути их настиг беспилотный летательный аппарат. Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле, — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Пожарным оказывают необходимую медицинскую помощь. Получила повреждения пожарная автоцистерна.

Ранее Штаб гражданской обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские военные совершили попытку удара по местам массового скопления людей в Мариуполе при помощи беспилотников. Цель атаки стали известна после расшифровки полетного задания БПЛА. Средствами радиоэлектронной борьбы были сбиты три дрона, которые несли на себе самодельные взрывные устройства.

Дроны были обезврежены взрывотехниками, взрывчатые вещества массой 36 килограммов уничтожили на полигоне накладным зарядом. Всего за последнюю неделю над пятью крупными городами ДНР было ликвидировано свыше 300 украинских БПЛА.